Убийце мэра Феодосии грозит пожизненное заключение

Прокуратура Автономной республики Крым после смерти мэра Феодосии Александра Бартенева переквалифицировала уголовное производство с "разбоя" и "покушения на умышленное убийство" на "разбой" и "умышленное убийство".

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что производство было открыто по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

После смерти Бартенева уголовное производство проводится с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство, разбой).

По информации сотрудницы пресс-службы, учитывая изменение квалификации дела, теперь преступнику грозит более тяжелое наказание. Если по предыдущей квалификации он мог получить до 15 лет тюрьмы, теперь возможно наказание вплоть до пожизненного заключения.

Дело находится на особом контроле прокуратуры Крыма.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 27 июля Бартенев получил огнестрельное ранение, умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Имел звание герой Украины. Дважды - в 2008 и 2010 году - избирался мэром.

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