Подробности ДТП на Тернопольщине: погиб УБОПовец, опубликованы фото

Произошедшее утром, 29 июля, ДТП на Тернопольщине, где погиб один человек и еще 11 получили ранения, стало обрастать подробностями. Как оказалось, в аварии погиб сотрудник УБОПа.

Об этом сообщает тернопольское издание 0352.com.ua.

Издание пишет, что водитель Mercedes E 250 врезался в рейсовый автобус Iveco Daily и получил травмы, несовместимые с жизнью. 11 пассажиров микроавтобуса с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Тернополя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, на месте ДТП возле села Шляхтянцы Тернопольском районе, работниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и устанавливаются обстоятельства ДТП.

Сообщение о автопроисшествии в органы внутренних дел поступило в 8.05 часов. В результате ДТП водитель легковушки - работник УБОП УМВД Украины в Тернопольской области - погиб на месте происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что большой резонанс вызвало ДТП в Киеве, которое устроили сотрудники СБУ, которые на Infiniti врезались в автобус. Погибли два человека, еще 11 - пострадали

Фото: ternopil.mns.gov.ua