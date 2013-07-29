На Закарпатье мужчина устроил самосожжение под окнами губернатора, опубликованы фото

В понедельник, 29 июля, утром около 9.30 на лужайке на площади Народной перед зданием Закарпатской облгосадминистрации произошел инцидент – неизвестный попытался устроить самосожжение, однако его спасли милиционеры, дежурившие по соседству.

Сотрудники ОГА отмечают, что видели этого человека здесь еще с пятницы, 26 июля, сообщает Мукачево.net

Спасли его от гибели милиционеры, которые потушили пламя, как только мужчина попытался совершить самосожжение. На место сразу прибыла "скорая". Мотивы суицида пока не известны, как и личность мужчины.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го на Луганщине пенсионер устроил самосожжение. Так 62-летний мужчина протестовал против отключения электричества. Он получил ожоги 1-2 степени и выжил

фото mukachevo.net.