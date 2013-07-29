Подробности самосожжения в Ужгороде: самоубийцу тушили бронежилетом

История с самосожжением в Ужгороде, во время которого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством перед окнами губернатора, стала обрастать подробностями.

Как оказалось, пламя с горящего мужчины сбил младший сержант милиции М.Черленяк, который использовал свой бронежилет, сообщает пресс-служба УМВД Закарпатской области.

Издание пишет, что неизвестный мужчина появился у здания Закарпатской ОГА около 10.25 с бутылкой какой-то жидкости в руках. Младший сержант подошел к незнакомцу и поинтересовался, что он здесь делает и какие у него намерения, однако мужчина стал удаляться от него, пятясь, а дальше неожиданно облил себя жидкостью из бутылки и поднес зажигалку.

Увидев горящую человека, Черленяк не растерялся, а снял с себя бронежилет и набросил его на самоубийцу и спас ему жизнь. С тяжелыми ожогами тела и внутренних органов потерпевшего доставили в городскую больницу, где за его жизнь борются врачи.

Как сообщил и.о. начальника УМВД в Закарпатской области полковник милиции Василий Буковчаник, личность самоубийцы уже установлена - эта 49-летний житель Ужгорода, который является инвалидом, имеет пороки сердца. Семьи у него нет. Как сообщила мать пострадавшего, у них был конфликт с соседом из-за межи земельного участка. Не исключено, что именно это и подтолкнуло ужгородца к попытке самоубийства. С самим пострадавшим правоохранителям пока поговорить не удалось, поскольку тот находится в реанимации.

Фото: mvs.gov.ua