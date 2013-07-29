Ужасное ДТП в Беларуси: медики рассказали о состоянии пострадавших украинцев

Восемь украинцев, пострадавших в масштабном ДТП в Беларуси, в котором погибли девять человек, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести.

Об этом заявили в центральной больнице Оршанского района Витебской области Беларуси, куда украинцы были госпитализированы после аварии, сообщает Радио "Свобода".

"Мы думаем, что они будут жить. У нас достаточно сил и средств для их лечения", - сказали в администрации медучреждения. Кроме того, там отметили, что не нуждаются в помощи коллег из Украины в лечении пострадавших.

"Всего у нас достаточно, в том числе и врачей. Я не вижу необходимости в помощи, которую предлагает одесский губернатор. А, во-вторых, не я решаю", - сказал представитель больницы Орши.

Вместе с тем, губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук распорядился направить бригаду врачей и груз медикаментов в белорусскую больницу, где находятся пострадавшие граждане Украины.

Напомним, автокатастрофа произошла 28 июля на трассе Санкт-Петербург - Одесса возле села Бабичи Оршанского района Беларуси. Столкнулись микроавтобус "Мерседес" с украинцами и зарегистрированный в Санкт-Петербурге "Опель", в котором ехали пятеро человек - граждане Узбекистана и Азербайджана.

На месте погибли все пассажиры "Опеля", а также трое украинцев, ехавших в микроавтобусе. Четвертый гражданин Украины умер в больнице.

Позже в СМИ было опубликовано видео момента аварии - на нем видно лобовое столкновение микроавтобуса и легковушки.