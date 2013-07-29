В Луганске жестоко избили тележурналиста

Сегодня, 29 июля, в Луганске было совершено нападение на журналиста местной телекомпании ИРТА Сергея Остапенко.

Об этом сообщает УНИАН.

Нападение произошло в четыре часа утра, когда журналист вышел из своего дома, его атаковали двое парней.

Пострадавший рассказал, что нападающие били очень сильно – позже медики диагностировали многочисленные травмы, среди которых – сломанная челюсть.

Сейчас он находится на лечении в Луганской областной больнице.

Как рассказала директор телекомпании, Остапенко известен своими журналистскими расследованиями и критическими материалами.

Также она выразила предположение, что нападавшие не были грабителями, потому что и мобильный телефон, и деньги у жертвы избиения не отобрали.

Факт избиения журналиста подтвердили в горпрокуратуре Луганска: правоохранители начали уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса "умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, как сообщал "Главред", 22 июля в Донецке двое неизвестных жестоко избили журналиста газеты "Дорожный контроль".