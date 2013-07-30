СБУ раскрыла группировку, которая вывозила инвалидов за рубеж и заставляла просить милостыню

Служба безопасности Украины пресекла деятельность преступной группировки, которая переправляла инвалидов на территорию соседних государств и заставляла их заниматься попрошайничеством.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщили в Службе, организатором группировки оказался гражданин Молдовы, который был задержан 11 июля при попытке провезти украинца, у которого отсутствовала левая рука, в Россию.

В тот же день оперативники задержали его сообщницу.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье 332 Уголовного Кодекса "незаконная переправка лиц через государственную границу", которая предусматривает наказание до семи лет тюрьмы.

Сейчас устанавливаются другие члены группировки, а также лица, пострадавшие от их действий.