ДТП под Севастополем: Mercedes протаранил КамАЗ – 1 погибший, 7 раненых

В ночь на вторник, 30 июля, в Крыму произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще 7 человек пострадали.

Авария случилась на 0:30 на 50-м км автодороги Севастополь-Симферополь, когда произошло столкновение Mercedes Benz 315 и КамАЗ.

Как оказалось, 36-летний водитель грузопассажирского "Мерседеса" не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля. В результате иномарка врезалась в грузовик, которым управлял 55-летний водитель, который двигался в попутном направлении. В результате аварии погибла 27-летняя пассажирка иномарки.

Ранее "Главред" сообщал, что неделей ранее под Киевом КамАЗ протаранил рейсовый автобус, четыре человека госпитализированы.

Фото: пресс-службы УГАИ Севастополя