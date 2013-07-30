Убийство мэра Феодосии: обрез "засветился" на Тернопольщине

Расследование убийства мэра Феодосии показало, что Александр Бартенев был застрелен из обреза, который "засветился" в Тернопольской области и даже должен был быть утилизирован.

Сейчас начато расследование в отношении работников тернопольской милиции, которые допустили, что оружие попало к убийце мэра. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре сообщает УНИАН.

По данным источника, после убийства Бартенева было выяснено, что охотничий обрез, из которого он был убит, проходил как вещественное доказательство, а затем должен был быть утилизирован работниками УМВД в Тернопольской области.

По неофициальным данным, сейчас в Тернополе работает проверка из Киева, которая выясняет, как данное оружие вместо того, чтобы быть утилизированным, попало к убийце.

В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили, что есть документ, который свидетельствует, что огнестрельное оружие, из которого убили мэра Феодосии, было утилизировано в нынешнем году.

Поскольку данный документ противоречит реальному положению дел, прокуратурой в отношении должностных лиц УМВД в Тернопольской области, отвечающих за утилизацию оружия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением).

Ранее "Главред" сообщал, что Бартенев получил смертельное ранение в ночь на 28 июля. Неизвестный мужчина разрядил в него обрез, а потом скрылся с барсеткой мэра. Градоначальнику сделали три операции, однако врачи оказались бессильны. Сегодня он был похоронен с воинским почестями.

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