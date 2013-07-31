Экс-милиционер об убийстве мэра Феодосии: это не почерк дворовой шпаны

Правоохранители продолжают выдвигать различные версии убийства мэра Феодосии Александра Бартенева. При этом свои комментарии по поводу резонансного расстрела дал экс-начальник крымской милиции Владимир Хоменко.

Он не верит в основную версию правоохранителей, которые склоняются к разбойному нападению, сообщают "Вести".

"Наверняка знали в кого стрелять. Это не почерк дворовой шпаны. Убийцу мэра Симеиза Кирилла Костенко так и не нашли, а когда что-то мешает, то и не найдут. Здесь такая же тенденция", - заявил Хоменко.

А бывший прокурор АРК Виктор Шемчук, который сейчас возглавляет Львовскую обладминистрацию, считает, что причиной покушения мог стать земельный вопрос: "Я так думаю, что никаких прямых конфликтов у Бартенева не было, поэтому нельзя исключать версию того, что это могло быть связано с земельными проблемами. Причины, по которым в Крыму убивали раньше и убивают сейчас, одни и те же. Я не думаю, что к этому может быть причастна ОПГ Белого, которая якобы активизировалась в Крыму. Прошло 15 лет с момента ее активной деятельности".

Ранее "Главред" сообщал, что в деле об убийстве Бартенева всплыл обрез, который должна была утилизировать тернопольская милиция. Теперь прокуратура разбирается, как ствол, которого нет по документам, попал к преступнику.