ДТП под Одессой: джип задавил двух россиян

Во вторник, 30 июля, в Одесской области произошло ДТП, жертвами которого стали двое россиян.

Авария случилась около 13:00 на 441-м км автодороги Киев-Одесса, когда водитель джипа Mitsubishi Pajero Sport выехал на обочину и врезался в припаркованную легковушку Skoda Octavia. Россияне - водитель и его 16-летний сын, стоявшие на обочине погибли на месте происшествия, еще один ребенок - двухлетний сын – выжил. Сейчас он с травмами находится в больнице.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале июля в ДТП на Одесчине погибли два китайца и один украинец . Мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Nissan Primera, в котором сидели два иностранца.

sai.gov.ua