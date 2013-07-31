На Киевщине пьяный водитель сбил двух девушек

В Киевской области, недалеко от Броваров, пьяный водитель сбил двоих 19-летних девушек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ, передает УНИАН.

40-летний водитель выехал на обочину и сбил девушек, которые были госпитализированы с тяжелыми травмами.

После экспертизы по содержанию алкоголя в крови водителя доставили в милицию, и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное производство, водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы.