На Ровенщине повесилась беременная мать двоих детей

Сиротами остались малыши 3-х и 4-х лет.
В пятницу, 26 июля, в Ровенской области повесилась мать двоих маленьких детей, которая была беременной.
Трагедия произошла в селе Друхов Березновского района, сообщает ОГО.
Как оказалось, женщина состояла на учете у врача-нарколога за злоупотребление алкогольными напитками. Кроме того, она уже неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Один раз ее уже вытащили из петли, второй - остановили родственники.
Выяснилось, что женщина находилась на шестом месяце беременности. У нее остался муж и двое маленьких детей - трех и четырех лет.
Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в Днепропетровской области руководитель детского дома семейного типа в селе Цибульковка убил свою жену и 14-летнюю падчерицу, а затем повесился.
Фото: ogo.ua