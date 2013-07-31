На Ровенщине повесилась беременная мать двоих детей

В пятницу, 26 июля, в Ровенской области повесилась мать двоих маленьких детей, которая была беременной.

Трагедия произошла в селе Друхов Березновского района, сообщает ОГО.

Как оказалось, женщина состояла на учете у врача-нарколога за злоупотребление алкогольными напитками. Кроме того, она уже неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Один раз ее уже вытащили из петли, второй - остановили родственники.

Выяснилось, что женщина находилась на шестом месяце беременности. У нее остался муж и двое маленьких детей - трех и четырех лет.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в Днепропетровской области руководитель детского дома семейного типа в селе Цибульковка убил свою жену и 14-летнюю падчерицу, а затем повесился.

Фото: ogo.ua