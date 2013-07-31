В Броварах спор водителей закончился стрельбой

В Броварах спор двух водителей на дороге закончился стрельбой и тремя ранениями.

Об это сообщает ТСН.

Милиция задержала "спорщиков" - каждый из участников конфликта по-разному объяснил свою роль правоохранителям.

Водитель "Жигулей" заявил, его пассажиру стало плохо, и он пытался попросить аптечку у водителя "Нивы", а тот просьбы не услышал и потому его попытались остановить с помощью маневров на дороге.

В свою очередь, водитель "Нивы" был уверен, что его подрезают – и остановился, после чего и начался конфликт.

После словесных дебатов водитель "Нивы" достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента – он имел разрешение на использование этого оружия.

В милиции же будут выяснять правомерность применения пистолета на дороге.

Открыто досудебное следствие, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, сегодня возле тех же Броваров пьяный водитель сбил двух девушек 19 лет, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Виновник аварии задержан – ему грозит до восьми лет тюрьмы.