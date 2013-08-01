ДТП на Львовщине: маршрутка протаранила телегу, есть жертвы

В среду, 31 августа, в Львовской области рейсовый пассажирский автобус столкнулся с телегой, погиб один человек.

Об этом со ссылкой на Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщает УНИАН.

Авария случилась около 13.40, возле села Криница Николаевского района, когда водитель маршрутки сообщением Львов - Трускавец, врезался в телегу. От полученных травм возница - 46-летний житель села Криница - погиб на месте происшествия.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 14 пассажиров, они не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 июля, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп Toyota Camry врезалась в гужевую телегу, жертвами ДТП стали два молодых парня.