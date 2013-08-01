На Луганщине за день попали в аварию сразу две маршрутки

В Луганской области на протяжении суток произошло сразу два ДТП с участием маршруток: в Северодонецке с перевозчиком столкнулся муковоз, пострадали 14 человек, а в самом Луганске на перекрестке маршрутка не разминулась с легковушкой "ЗАЗ Форза" - здесь пострадали четверо.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.

Столкновение в Северодонецке произошло около 8 часов утра – водитель муковоза не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ с пассажирами.

В результате удара, который пришелся на середину левой стороны, автобус опрокинулся.

Вентили на газовых баллонах, установленных на крыше автобуса, были сорваны, однако пожара не произошло. Выбраться пострадавшим из автобуса помогали прохожие и водители такси, которые останавливались.

Несколько машин "скорой помощи", приехав буквально через несколько минут, увезли в больницы пострадавших, трое из которых находились в бессознательном состоянии.

По словам начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяны Погукай, всего с места ДТП в приемное отделение поступило 14 пострадавших, трое в тяжелом состоянии.

Она также сообщила, что в результате ДТП повреждена опора только что установленного светофора — этот перекресток числится в ГАИ как место концентрации ДТП. Светофор еще не был введен в эксплуатацию.

В самом Луганске вчера автомобиль врезался в маршрутку, пострадали 4 человека. На перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской автомобиль "ЗАЗ Форза" врезался в маршрутное такси. В результате столкновения маршрутка перевернулась на бок, водитель ЗАЗ и трое пассажиров маршрутки были госпитализированы.