В Алуште толпа чуть не линчевала водителя, устроившего ДТП: опубликовано видео

В Алуште толпа едва не растерзала водителя "Жигулей", который создал аварийную ситуацию на дороге.

Об этом сообщает местное издание "Твоя газета".

По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2109 попытался обогнать троллейбус, но увидел на встречной полосе преграду и сделал резкое движение, вследствие которого его машину развернуло поперек дороги перед троллейбусом.

По счастливой случайности в этом ДТП не пострадали ни люди, ни автомобили.

Тем не менее, нарушитель стал проявлять агрессию относительно водителя троллейбуса: ругал его матом и бросал алюминиевыми банками.

После этого виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но очевидцы не дали ему этого сделать: возмущенная его неадекватным поведением толпа попыталась свершить над ним самосуд.

Спасаясь от гнева очевидцев, горе-водитель и его пассажиры – два парня и девушка – закрылись в салоне машины, наотрез отказываясь выйти наружу.

Только работникам ГАИ, которые прибыли на место происшествия, удалось вытащить их наружу.

Напомним, недавно в Киеве произошло сходное происшествие: водитель Infinity 22 июля разбил пять автомобилей на возле станции метро "Шулявская" и попытался скрыться.

Толпа настигла его, остановила, и только вмешательство ГАИ спасло нарушителя от расправы. Как выяснилось позже, он был сильно пьян.

Видео: "Твоя газета"