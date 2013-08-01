"Днепропетровскому террористу" в суде стало плохо: он голодает две недели

"Днепропетровский террорист" Виктор Сукачев, который 18 июля объявил голодовку, выражая протест нарушениям во время суда и незаконного содержания под стражей двух других подсудимых – Дмитрий Ревы и Льва Просвирнина, почувствовал резкое недомогание в суде.

Об этом сообщил адвокат Сукачева Александр Шишкин, передает УНИАН.

По словам защитника, Сукачев уже две недели пьет только воду. В свою очередь, администрация СИЗО представила суду справку, что подсудимый может участвовать в заседаниях.

Адвокат заверил, что 1 августа во время очередного слушания дела в Индустриальном районном суде Днепропетровска его подзащитному стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

По словам адвоката, медики диагностировали у Сукачева значительное снижение давления. Ему ввели необходимую инъекцию и судебные слушания продолжились.

Шишкин отметил, что обеспокоен состоянием здоровья своего подзащитного.

Напомним, 27 апреля 2012 года в Днепропетровске произошло четыре взрыва в течение часа, пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы.

Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.

31 мая руководство МВД и Генпрокуратуры заявило о том, что задержаны двое подозреваемых, которые якобы требовали 4,5 млн долларов, обещая продолжить совершение взрывов. 1 июня стало известно, что задержаны четыре человека.

Все они по решению суда арестованы для проведения расследования. Как позже выяснилось, один из них - старший преподаватель кафедры политологии Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, второй - ассистент этой же кафедры Виталий Федоряк.