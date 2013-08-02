В Харькове застрелили бизнесмена

В среду, 1 августа, ночью в одном из ресторанов Харькова стреляли в бизнесмена. От полученных ран мужчина скончался.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Артем Степанов, ночью 1 августа неизвестный стрелял в 42-летнего бизнесмена, отдыхавшего на территории заведения. От полученных ранений мужчина скончался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Идет досудебное расследование. Его ход находится на контроле прокуратуры области.

Также стало известно, что убитым оказался Ярослав Бисага, гендиректор компании "Омега-Автопоставка".

"1 августа 2013 года на 43 году жизни трагически погиб генеральный директор компании "Омега-Автопоставка" Ярослав Васильевич Бисага", - говорится в сообщении на сайте компании.

ООО "ТПК Омега-Автопоставка", созданное в 2005 году, входит в группу компаний "Омега-Автопоставка" специализируется на дистрибуции автомобильных запчастей, компонентов и шин.

Ранее "Главред" сообщал, что 31 января в Харькове на Гвардейцев Широнинцев двое неизвестных застрелили бизнесмена, который ехал в своем джипе.

Также напомним, что в сентябре 2012-го в Харькове были расстреляны два человека. Один их них погиб. Как оказалось, киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль.

фото: odnoklassniki.ru