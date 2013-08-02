Подробности убийства в Харькове: бизнесмена застрелили из пистолета с глушилетем

Убийца переделал пистолет для стрельбы боевыми патронами
В деле об убийстве харьковского бизнесмена Ярослава Бисаги появились новые подробности. Как оказалось, предпринимателя застрелили из пистолета с глушителем. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Сегодня".
На месте убийства 42-летнего гендиректора компании "Омега-Автопоставка" был найден пистолет "Форт" с глушителем, переделанный под боевой.
Ранее "Главред" сообщал, что в бизнесмена стреляли в ресторане, где он отдыхал. Мужчина скончался на месте.
Напомним, что 31 января в Харькове на Гвардейцев Широнинцев двое неизвестных застрелили бизнесмена, который ехал в своем джипе.
Также напомним, что в сентябре 2012-го в Харькове были расстреляны два человека. Один их них погиб. Как оказалось, киллеры выпустили в бизнесмена 13 пуль.
Фото: ohrana.ru