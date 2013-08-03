После столкновения с грузовиком на Запорожье погибли трое россиян: опубликовано фото

В Запорожской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли трое граждан России, еще один оказался в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС, передает УНИАН.

"В 17:00 2 августа возле села Терновка на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение легкового автомобиля Opel Omega с грузовиком МАN", - сообщили в службе.

По данным спасателей, среди троих погибших – один ребенок 2010 года рождения.

Один человек выжил и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Все пострадавшие – жители российского города Орел.

Причины трагедии выясняет следствие.

Напомним, как сообщал "Главред", 28 июля на автодороге Санкт-Петербург - Одесса произошло лобовое столкновение "Опеля" и микроавтобуса "Мерседес-Спринтер", погибли девять человек.



По данным белорусского МЧС, "Опель" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Все пять человек, находившихся в легковушке, погибли.



В украинской машине находилось 14 человек.

Фото: пресс-служба ГАИ