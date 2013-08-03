В санатории под Херсоном отравились 24 отдыхающих

На частной базе отдыха в Херсонской области отравились 24 отдыхающих.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в Геническом районе, на косе Арбатская стрелка.

Среди госпитализированных – семеро детей, все они находится в инфекционном отделении районной больницы Геническа.

По состоянию на 7:00 субботы, 3 августа, все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Пока непонятно, что спровоцировало пищевое отравление у отдыхающих.

"Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается", - сообщили специалисты ГС ЧС.