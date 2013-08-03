Пьяный ГАИшник на Прикарпатье оставил село без электричества: опубликовано видео

Вечером 2 августа пьяный сотрудник милиции в селе Верхний Вербиж на полном ходу врезался в столб.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, передает pravda.if.ua.

Как оказалось, за рулем находился 38-летний сотрудник милиции.

На большой скорости, нарушая правила движения, он врезался в столб. В результате происшествия, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Сразу же после задержания водителя был проведен экспресс-тест, который установил среднюю степень алкогольного опьянения – в крови было 1,49 промилле.

В МВД сообщили, что водитель будет привлечен к административной ответственности и уволен из милиции.

Позже выяснилось, что горе-водитель - сотрудник ГАИ, который "вел контроль дорожного движения".