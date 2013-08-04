ДТП на Луганщине: "Жигули" не разминулись со столбом, трое погибших

В субботу, 3 августа, вечером в Луганской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу три человека.

Авария случилась в 20:40 в поселке Петровский города Красный Луч, когда водитель ВАЗ-21103, пересекая железнодорожный переезд, не справился с управлением и врезался в железобетонную опору железнодорожного шлагбаума.

В результате ДТП погибли 3 человека.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале мая в соседней Донецкой области на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб один человек, еще двое оказались на больничной койке.