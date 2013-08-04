Под Запорожьем сошел с рельсов пассажирский поезд

В ночь на воскресенье, 4 августа, в Запорожской области сошли с рельсов два вагона с пассажирами.

Авария случилась в 00.30 в Запорожском районе на станции Канкриновка Приднепровской железной дороги, во время движения пассажирского поезда № 225 Днепропетровск – Евпатория.

Инцидент произошел из-за обрыва поддона двигателя локомотива, когда сошли с рельсов колесные пары двух последних пассажирских вагонов.

Жертв и пострадавших не было, на время проведения восстановительных работ движение осуществлялось по одному пути. В 03:40 после замены локомотива пассажиры в 17 вагонах были отправлены к месту назначения, а в 05:20 сошедшие вагоны были установлены на рельсы.

Ранее "Главред" сообщал, что в июне 2012-го в Горловке Донецкой области сошёл с рельсов пассажирский поезд "Одесса-Луганск".

Фото: bk55.ru