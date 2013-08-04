За ДТП на Прикарпатье люди хотели линчевать пьяного гаишника, опубликовано видео

История с ДТП в Ивано-Франковской области, которое устроил пьяный гаишник, продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, жители села Верхний Вербиж поймали и хотели устроить самосуд сотруднику ГАИ после того, как он машиной на большой скорости протаранил столб.

Иномарка с гаишником за рулем вылетела на встречную, по которой ехал автобус. Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки резко крутанул руль и въехал в столб, сообщает ТСН.

"Вышел, потому что больше никого не было в машине. В милицейских штанах был, и фуражка упала, он поднял. Без футболки, в брюках только. Начал собирать какие-то документы, папку. Остановил другую машину и уехал", - рассказал местный житель Алексей Трищук, который стал очевидцем ДТП.

В водителе селяне рассмотрели местного работника ГАИ. По словам очевидцев, спустя несколько часов он вернулся на место аварии, однако был уже одет в гражданское.

Толпа решила, что ДТП не должно сойти с рук правоохранителям. Мужчину поймали и заставили на месте пройти тест на алкоголь. Как оказалось, работник ГАИ был пьян.

"Страшно! Если наши правоохранители так ведут себя на дороге, о чем уже можно говорить", говорит Любовь Роздюк.

Сам гаишник отрицал, что он сидел за рулем легковушки и даже то, что работает в ГАИ.

"Данным автомобилем управлял работник ГАИ, старший инспектор Косовского райотдела. На сегодняшний день он уволен из органов внутренних дел за дискредитацию работника милиции. Также наказаны все его руководители", - пояснил начальник Ивано-Франковского областного УМВД Олег Сало.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве на Шулявке возмущенная толпа хоте устроить самосуд над пьяным мажором, устроившим аварию (ВИДЕО).

Фото, видео: tsn.ua