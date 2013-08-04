На Донбассе двух парней забили до смерти молотком ради 2500 гривен

На днях в Донецкой области произошло жуткое преступление – три бандита молотком забили до смерти двоих молодых парней за 2500 гривен.

На днях Ясиноватский горотдел милиции поступил звонок о том, что в лесопосадке обнаружены двух человек со следами насильственной смерти.

Милиции понадобились сутки, чтобы установить их личности. Погибшие оказались горловчанами, 22 и 23 лет. В течение нескольких дней были опрошены более 200 человек, полученная операми информация позволила выйти на двух подозреваемых и задержать их. А на следующий день было задержан главный фигурант дела, который и организовал убийство.

Как оказалось, задержанные, которым 35, 29, 25 лет, убили парней ради наживы. Каждый из них уже имеет судимость. Например, организатор, работавший таксистом, отсидел 7-лет за разбойное нападение.

В тот вечер его машину остановили двое молодых горловчан, которые попросили отвезти их на Азовское побережье, заплатив за дорогу 600 гривен. Увидев у них в руках, кроме этой суммы еще деньги, водитель, рядом с которым на переднем пассажирском сиденье сидел его приятель, позвонил третьему другу и предложил поучаствовать "в деле".

Этого "пассажира" машина подобрала при выезде из Горловки, он сел сзади рядом с ребятами. Последние ничего не заподозрили, поскольку атмосфера в салоне была мирной, не насторожились они и тогда, когда автомобиль повернул в сторону с. Верхнеторецокое и остановился у лесопосадки.

Трое мужчин расправились с двумя парнями, тем более, что в ход пошел молоток, который водитель достал из багажника.

На вопрос, зачем было убивать ребят, основной подозреваемый ответил, что когда после первого удара молотком один парень упал и затих, он подумал, что тот уже мертв, но на всякий случай решили его добить. А второго убили, чтобы не оставлять свидетеля.

Добыча убийц была небольшой - сумка, мобильный телефон и 2500 гривен, которые они потратили тот же вечер.

Как заявили в милиции, злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото: mvs.gov.ua