В Симферополе иномарка въехала в толпу на переходе: опубликовано видео

В воскресенье, 4 августа, в районе железнодорожного вокзала Симферополя иномарка въехала в толпу людей на пешеходном переходе. Пострадали три человека.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев происшествия. Также издание публикует видео аварии, зафиксированное на регистратор проезжавшей мимо машины.

По словам очевидцев, в момент ДТП на переходе было несколько десятков человек. Они шли на зеленый сигнал светофора, когда на полной скорости в них въехал микроавтобус.

"Писк женщины и такой тупой звук. Я посмотрела, толпа людей разлетелась, женщина упала. Там обувь валялась. Это было до такой степени резко", - сказала одна из свидетельниц происшествия.

Также, по словам очевидцев, пострадали три женщины. Их забрала "скорая".

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Пока неизвестно, почему микроавтобус поехал прямо на пешеходов и был ли водитель пьян. В управлении Госавтоинспекции, по данным ТСН, аварию не комментируют.

Напомним, вечером в пятницу, 2 августа, громкая авария произошла на Прикарпатье. Пьяный ГАИшник нарушил правила движения и врезался в столб, из-за нарушения в ДТП чуть не попал автобус.

Местные жители поймали правоохранителя, заставили его пройти тест на алкоголь и доказали, что в момент ДТП он был пьян. Видео с места аварии смотрите здесь.

Фото, видео: ТСН.