ЧП в колонии на Ровенщине: старший сержант из автомата расстрелял своего коллегу

На Ровенщине один из сотрудников Городищенской исправительной колонии, расположенной в селе Городище, застрелил своего коллегу.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Ривненской области Людмила Суржук, прокуратурой Ривненского района проводится расследование по факту применения оружия в данной исправительной колонии, пишет УНИАН

Как установлено, ночью 3 августа старший сержант на территории колонии стрелял из автомата в своего коллегу – старшего прапорщика, и попал ему в живот. Жизнь потерпевшему врачам спасти не удалось – от полученных травм человек умер.

Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, 1 августа, в одном из ресторанов Харькова стреляли в бизнесмена. От полученных ран мужчина скончался.