Стали известны новые подробности убийства бизнесмена в Харькове

Генеральный директор харьковской компании "Омега-Автопоставка" Ярослав Бисага был застрелен из пистолета "Форт".

Как сообщили источники в милиции, оружие два года назад украли в Запорожье, передают "Вести".

Напомним, убийство бизнесмена произошло 1 августа в ресторане "Охотный двор" возле парка имени Горького.

В момент убийства посетителей в ресторане практически не было.

Киллер произвел три выстрела в спину, в область сердца, а потом бросил оружие на месте преступления и скрылся.

Отметим, что пистолет "Форт" предназначен для стрельбы резиновыми пулями, но убийца переделал его для стрельбы боевыми патронами.

До сих пор на след убийцы выйти не удалось. Следствие продолжается.

"Убийца был явно профессионал, и преступление было спланировано заранее. Там прекрасное место для отхода: хорошая дорожная развязка и парк", - отметил источник.

Вчера, 4 августа, бизнесмена похоронили на закрытом мемориальном комплексе "Слобожанский", у него остались жена и 13-летняя дочь.

Ярослав Бисага – соучредитель компании "Омега-Автопоставка" по продаже запасных частей, шин и масел для автомобилей на рынке Украины. Оборот компании за прошлый год составил около двух миллиардов гривен.