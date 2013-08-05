В Черкасской области сторожевые собаки загрызли 5-летнего мальчика

В поселке Маньковка Черкасской области сторожевые собаки насмерть загрызли 5-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС, передает УНИАН.

Как выяснилось, двое детей пяти и девяти лет, пошли играть на огражденную территорию частного предприятия.

При этом на металлическом заборе была установлена табличка – "Осторожно, собаки", однако дети на нее внимания не обратили.

В результате мальчиков атаковали два сторожевых пса — ротвейлер и немецкая овчарка.

Старший успел перелезть через ограждение, а младшего собаки сбили с ног и загрызли. Освободить его сумели только родители, которые, услышав крики детей, прибежали на место происшествия.

От полученных травм ребенок умер в машине скорой помощи.

Владелец животных, который также срочно прибыл на место происшествия, пристрелил собак.

Отметим, что недавно в Одессе стая из 17 бродячих собак напала на женщину с ребенком. Тогда обошлось без жертв - рядом случайно оказался мужчина, который не побоялся отогнать свору.