ДТП в Севастополе: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В понедельник, 5 августа, в Севастополе произошло ДТП, во время которого перевернулся пассажирский автобус и пострадали несколько человек.

Авария случилась около 14.00 в Балаклавском районе, на участке автодороги Севастополь - Балаклава, возле завода керамических изделий, когда перевернулся маршрутный автобус № 99 с пассажирами.

По предварительным данным, пострадали 3 человека, погибших нет. На месте работали сотрудники ГАИ, скорой помощи, оперативная группа УГСЧС Севастополя, также были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Луганской области в течение суток произошло сразу два ДТП с участием маршруток: в Северодонецке с перевозчиком столкнулся муковоз, пострадали 14 человек, а в Луганске маршрутка не разминулась с легковушкой "ЗАЗ Форза" - пострадали четверо.

Фото, видео: пресс-служба ГосЧС