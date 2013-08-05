На Донбассе бандит с револьвером хотел ограбить железнодорожный вокзал

В понедельник, 5 августа, в Харцызске Донецкой области милиция задержала бандита, который, угрожая револьвером, требовал деньги у билетного кассира в здании железнодорожного вокзала.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

Как рассказал кассир, к ней через очередь протиснулся неизвестный мужчина и начал угрожать пистолетом, требуя деньги. Дежурная по вокзалу услышала крики налетчика и позвонила в милицию. Сообщение поступило в линейный отдел милиции, и на место происшествия был направлен наряд государственной службы охраны.

Прибывшие оперативно милиционеры задержали 36-летнего злоумышленника, и он не успел воспользоваться имеющимся револьвером.

Бойцы опергруппы изъяли оружие, которое, как показала экспертиза, оказалось револьвером для проведения тренировочных стрельб.

Как сообщила пресс-офицер УМВД Украины на Донецкой железной дороге Елена Чемериская, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье 187 УК Украины (Разбой).

Ранее "Главред" сообщал, что на улице Зодчих в Киеве произошло вооруженное ограбление: около двух часов дня четыре человека ограбили автомобиль и унесли 365 тыс. грн.

Фото: mvs.gov.ua