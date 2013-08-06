ДТП на Львовщине: джип протаранил легковушку, пострадали 4 детей

В понедельник, 5 августа, во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка.

Авария случилась в 13:40 возле села Когуты Яворовского района, где столкнулись Toyota Land Cruiser с легковушкой Seat, в которой находилось 6 человек - из них 4 ребенка 2005-2009 г.р..

В результате ДТП пострадали все 6 человек из легковушки - 4 человека в тяжелом состоянии (из них 2 ребенка) и 2 ребенка в легком состоянии были госпитализированы в больницу.

Ранее "Главред" сообщал о жутком ДТП на Волыни, в которую попал автобус, который вез на фестиваль в Болгарию детей из Беларуси. Погибли 9 человек, еще около 40 оказались на больничной койке.

фото: dailviv.gov.ua