Во Врадиевке отец расстрелял из ружья сына-милиционера

Во Врадиевке произошло очередное происшествие. В ходе бытовой ссоры участкового инспектора милиции ранил из ружья собственный отец.

Об этом сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области.

В ночь на 6 августа в дежурную часть Врадиевского райотдела милиции от дежурного врача местной центральной районной больницы поступило сообщение, что в приемное отделение с огнестрельным ранением дробью в живот был доставлен 24-летний мужчина.

"Правоохранители во время общения с пострадавшим установили, что он работает участковым инспектором милиции одного из городского отделов УМВД Украины в Николаевской области, а живет во Врадиевском районе вместе с родителями, - пояснили в секторе связей с общественностью УМВД. - Вчера вечером он пришел домой, но через какое-то время услышал, что его отец ссорится с матерью. Выйдя во двор своего дома, работник милиции начал успокаивать отца. Во время возникшей ссоры отец выстрелил в своего сына из охотничьего ружья".

Сотрудники милиции задержали стрелявшего и доставили его в помещение райотдела, при этом изъяв с места происшествия охотничье ружье.

Установлено, что оружие принадлежит отцу пострадавшего, который имеет на него разрешение.

По факту происшествия начато уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины ("Покушение на убийство").

В настоящее время состояние пострадавшего стабильное.

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