Опубликованы фото ДТП на Львовщине, где пострадали 4 детей

В ГАИ рассказали подробности ДТП на Львовщине
Напомним, авария произошла в Яворовском районе, где на автодороге Львов – Краковец столкнулись Toyota Land Cruiser с легковушкой Seat.
По предварительным данным, водитель внедорожника, 57-летний крымчанин, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, за рулем которого была 26-летняя жительница Новояворовска.
Вследствие ДТП пострадали женщина-водитель и пятеро пассажиров Seat. Среди пострадавших четверо детей: две девочки - 8-ми и 6-ти лет и двое мальчиков - одному из них 7-м, а в другом 6-ти лет. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Продолжается расследование.
фото: dailviv.gov.ua