Опубликованы фото ДТП на Львовщине, где пострадали 4 детей

В сети появились фото ДТП на Львовщине, где пострадали 6 человек, из них четверо – дети.

Напомним, авария произошла в Яворовском районе, где на автодороге Львов – Краковец столкнулись Toyota Land Cruiser с легковушкой Seat.

По предварительным данным, водитель внедорожника, 57-летний крымчанин, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, за рулем которого была 26-летняя жительница Новояворовска.

Вследствие ДТП пострадали женщина-водитель и пятеро пассажиров Seat. Среди пострадавших четверо детей: две девочки - 8-ми и 6-ти лет и двое мальчиков - одному из них 7-м, а в другом 6-ти лет. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Продолжается расследование.

фото: dailviv.gov.ua