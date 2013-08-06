В Одессе иномарка сбила людей на "зебре", "Беркуту" пришлось отгонять зевак

В понедельник, 5 августа, вечером в Одессе произошло ДТП, во время иномарка сбила пешеходов прямо на пешеходном переходе. При этом, чтобы отогнать зевак, пришлось вызывать наряд "Беркута".

Сбитых 17-летнего парня и 18-летнюю девушку отбросило на 20 метров от места ДТП, сообщает "Цензор.НЕТ".

Вечером в понедельник, 5 августа, в Одессе водитель иномарки сбил парня и девушку

Медики 15 минут боролись за жизнь девушки, которая получила открытую черепно-мозговую травму и перелом таза. При этом на место происшествия пришлось вызвать наряд "Беркута", чтобы отогнать прохожих.

В данное время пострадавшая девушка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Парень - гражданин России с переломом ноги и черепно-мозговой травмой доставлен в 11-ю больницу Одессы.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале июля Киеве произошло ДТП: джип Hummer сбил женщину с двумя детьми, которые шли по пешеходному переходу.