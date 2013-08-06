ДТП на Одесчине: пострадавших вытаскивали из машин с помощью специнструмента

В понедельник, 5 августа, вечером в Одесской области произошло ДТП, где пострадали три человека. Из покореженных машин их пришлось доставать при помощи специнструмента.

Авария случилась в 19:50 в Белгород-Днестровском, когда произошло лобовое столкновение легковушек - Renault и ВАЗ-2106. Вследствие ДТП пострадали водители обоих автомобилей и 9-летний пассажир "Жигулей".

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали зажатых в салонах автомобилей людей и передали их врачам "скорой помощи". Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 августа, вечером в Одессе произошло ДТП, во время иномарка сбила пешеходов прямо на пешеходном переходе. При этом, чтобы отогнать зевак, пришлось вызывать наряд "Беркута".