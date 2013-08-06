На Луганщине автобус врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

На Луганщине рейсовый автобус Isuzu врезался в грузовой автомобиль в районе с. Новосветловск Краснодонского района.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД в Луганской области, пишет УНИАН.

По данным ГАИ, водитель рейсового автобуса Isuzu, следовавшего по маршруту Луганск-Свердловск, на трассе въехал в грузовой автомобиль "КамАЗ".

В результате ДТП, больше всего пострадал водитель автобуса, еще 3 человека получили травмы средней тяжести.

На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 3 августа в Луганской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу три человека.



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фото: lg.vgorode.ua