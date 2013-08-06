На Луганщине автобус врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

В аварии пострадал водитель автобуса, еще 3 человека получили травмы средней тяжести.
Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД в Луганской области, пишет УНИАН.
По данным ГАИ, водитель рейсового автобуса Isuzu, следовавшего по маршруту Луганск-Свердловск, на трассе въехал в грузовой автомобиль "КамАЗ".
В результате ДТП, больше всего пострадал водитель автобуса, еще 3 человека получили травмы средней тяжести.
На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, 3 августа в Луганской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу три человека.
Водитель ВАЗ-21103, пересекая железнодорожный переезд, не справился с управлением и врезался в железобетонную опору железнодорожного шлагбаума.
фото: lg.vgorode.ua