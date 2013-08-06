На заводе "Стирол" в Горловке произошла авария: пятеро погибших

На заводе "Стирол" в Горловке произошел выброс аммиака, в результате которого пострадали 11 человек, из них пятеро погибли.

Об этом сообщили в Горловском горсовете.

Также стало известно, что авария произошла в 14:30, во время ремонта коллектора.

В то же время, как сообщили в местной прокуратуре, авария произошла из-за разрыва аммиакопровода.

Как сообщили в пресс-службе "Стирола", из-за аварии никаких угроз для населения не возникло, а аварию там назвали "нештатной ситуацией".

"6 августа на ПАО "Концерн Стирол" произошла нештатная ситуация: в 14-00 во время планового капитального ремонта завода №1 произошел выброс газа аммиака. По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака", - говорится в сообщении пресс-службы.

В управлении гражданской защиты населения также сообщили об отсутствии угрозы для жизни и здоровья жителей Горловки.

Отметим, что по факту аварии и гибели рабочих возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл горловский прокурор, также там работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что это уже не первая аварийная ситуация на этом заводе: 26 мая на "Стироле" произошел крупный пожар, для ликвидации которого понадобилось 5,5 часов, однако тогда обошлось без пострадавших.

Фото: stirol.net