После аварии на "Стироле" уверяют, что населению ничего не грозит

После того как на горловском заводе "Стирол" произошел выброс аммиака, из-за котрого погибли пять человека, а еще шестеро оказались на больничной койке, в пресс-службе компании ПАО "Концерн Стирол" заверили, что в результате аварии угрозы для населения нет.

Об этом сообщает сайт предприятия.

"По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака", - отмечается в сообщении.

Отметим, что по факту аварии и гибели пяти рабочих возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл горловский прокурор, также там работает следственно-оперативная группа.

как сообщает пресс-служба ГосЧС в Донецкой области, на месте происшествия находится спецтехника и личный состав Горловского подчиненного подразделения ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области и представители СЭС.

Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первая аварийная ситуация на "Стироле": 26 мая на заводе произошел крупный пожар, для ликвидации которого понадобилось 5,5 часов, однако тогда обошлось без пострадавших.

Фото: stirol.net