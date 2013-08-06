Авария на "Стироле": жителям Горловки советуют закрыть окна и не выходить на улицу

После аварии на горловском заводе "Стирол", где произошел выброс аммиака и погибли 5 человек, наблюдается предпаническое настроение - жителей города просят не выходить на улицу и плотно закрыть окна.

По словам очевидцев, с которыми пообщался "Главред", в Горловке ходят слухи, что работники комбината после аварии звонили домой и говорили своим родственникам о том, что им нужно закрыть окна и не выпускать детей на улицы.

Из-за аварии на "Стироле" весь автотранспорт в районе, за исключением рейсовых автобусов, как по направлению в Енакиево, так и из Енакиево в Горловку стоит в пробке, - сообщает Gorlovka.ua.

Кроме того, на местных сайтах появились первые комментарии работников "Стирола", которые рассказали подробности аварии. "В момент выброса я был на проходной. Охрана одела противогазы, а мне сказали: натягивай футболку и дыши через нее. Если честно, я думал, там помру. Дышать нечем. Глаза слизятся. А запаса противогазов нету", - написал IGA.

"Я когда-то попал на "Стироле" под выброс аммиака: сначала останавливается дыхание, потом резкая боль в глазах... Остаётся совсем мало времени, чтобы вслепую и не дыша покинуть опасную зону... Но мне хватило... а если бы растерялся, то...", - написал Master.

"Люди звонят друг другу по мобильникам и пересказывают об аварии. Все стараются покинуть улицы, закрывают окна и двери – неприятный запах есть. Людей на улицах города мало, но никаких объявлений ни по радио, ни по телевидению не было", - рассказал горловчанин в комментарии УНИАН.

По данным "Горловской правды", на предприятии уже погибли 6 человек, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По факту аварии на "Стироле" начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Прокуратура Горловки осуществляет процессуальное руководство ходом предварительного расследования, сообщила пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

Ранее "Главред" сообщал, что, по официальным данным, погибли 5 человек и еще 20, по последним данным, пострадали.