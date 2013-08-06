Число пострадавших от аварии на "Стироле" возросло до 21

Возросло число пострадавших в аварии на горловском заводе "Стирол".

По уточненным данным Донецкой облгосадминистрации, были госпитализированы 20 человек. При этом в Госслужбе чрезвычайных ситуаций сообщили о 21 пострадавшем.

Кроме того в результате выброса аммиака погибли 5 человек.

В областной администрации заверили, что всем пострадавшим оказывается надлежащая помощь, а на подмогу местным врачам прибыла бригада анестезиологов Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф - одного из лучших в Украине.

"Горожане звонят друг другу по мобильникам и пересказывают об аварии. Все стараются покинуть улицы, закрывают окна и двери – неприятный запах есть. Людей на улицах города мало, но никаких объявлений ни по радио, ни по телевидению не было", - рассказал горловчанин в комментарии УНИАН.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее поступила информация об 11 пострадавших, из которых пятеро погибли.

Также напомним, что по факту аварии на "Стироле" начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Прокуратура Горловки осуществляет процессуальное руководство ходом предварительного расследования, сообщила пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.