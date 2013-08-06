Названа первая версия аварии на заводе "Стирол"

Предварительной версией аварии на заводе "Стирол" в Горловке называют человеческий фактор, передает "Сегодня".

Об этом заявил прокурор города Олег Колесник.

"Причиной аварии называют человеческий фактор, но официальное заключение будет сделано по завершению работы специальной комиссии", - сообщил чиновник.

Также он отметил, что в комиссию вошли прокурор Донецкой области, представители территориального управление госкомпромнадзора, санстанции станция и управления технической безопасности.

Кроме того, прокурор отметил, что состояние всех пострадавших в результате аварии - тяжелое или средней тяжести.

Чиновник сообщил, что на момент аварии в цеху находилось около ста человек.

Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на отравление аммиачной смесью, которая вырвалась в результате разгерметизации трубопровода.

Напомним, как сообщал "Главред", согласно последним сообщениям Госслужбы чрезвычайных ситуаций, после аварии был госпитализирован 21 человек.

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