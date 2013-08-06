После смертельной аварии на "Стироле" в Горловке проверили воздух: опасности нет

После аварии на химзаводе "Стирол" санитарно-эпидемиологическая служба отобрала пробы воздуха в городе. Опасности для жителей Горловки не обнаружено.

Об этом сообщили в Горловском городском совете.

Согласно сообщению, были отобраны пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (800 и 1000 метров от источника выброса).

По словам главного государственного врача Горловской городской санэпидемслужбы Виктора Ляпина, в пробах превышение предельно допустимой концентрации аммиака не обнаружено.

Напомним, авария на "Стироле" произошла днем во вторник, 6 августа. В результате разгерметизации аммиакопровода и утечки аммиака погибли пять человек, пострадал - 21.

Все подробности аварии на заводе "Стирол" в Горловке читайте здесь.