После аварии на "Стироле" в Горловке паника: СМИ пишут, где осел газ и как не отравиться

После аварии на заводе "Стирол", в результате которой погибли пять человек, в Горловке можно наблюдать небольшую панику. В частности, местные СМИ пишут о том, где мог осесть опасный для жизни и здоровья аммиак, и дают советы насчет того, как спастись от отравления.

Так, по данным местного сайта 06242, синоптики говорят, что облако опасного вещества, скорее всего, осело в Горловке и не вышло за пределы города.

"Сейчас в Донецке ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Это очень слабый ветер, фактически нет его. У нас тяги нет вообще, поэтому, скорее всего, все это осело в Горловке", - сказала журналистам дежурный синоптик сектора метеопрогнозов Донецкого областного Гидрометцентра Татьяна Щербина.

Кроме того, издание отмечает, что "двух-трех вдохов аммиака достаточно, чтобы остановились легкие, отравление этим химическим веществом вызывает отек легких, заболевание сердечно-сосудистой и кровеносной системы.". В связи с этим, журналисты опубликовали советы местным жителям, как избежать отравления аммиаком.

В частности, среди симптомов отравления опасным веществом названы насморк, першение и боль в горле, слюнотечение, охриплость голоса, гиперемия слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, чувство стеснения в груди, сильные приступы кашля, отек голосовых складок и ларингоспазм, удушье, головная боль, боль в желудке, рвота задержка мочи;, расстройство кровообращения.

Также перечисляются методы первой помощи при отравлении аммиаком: "При попадании в глаза – немедленно промыть глаза проточной водой и закапать сульфидом натрия; при попадании на кожу – немедленно смыть струей воды; при поражении кожи газообразным аммиаком – примочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты; при попадании аммиака в желудок – промывание".

В советах также отмечается, что категорически нельзя курить или пить спиртное.

В то же время, жители Горловки рассказали "Главреду", что сейчас (по состоянию на 20:30 вторника) в городе нет ни запаха аммиака (в том числе, недалеко от предприятия), ни признаков паники.

Также напомним, что, по данным санэпидемслужбы Горловки, проверки не показали превышения предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе в городе.

В результате разгерметизации аммиакопровода и утечки опасного газа на "Стироле" днем во вторник, 6 августа, погибли пятеро человек и пострадали, по последним данным пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, 21.

Больше об аварии на химзаводе "Стирол" читайте в спецтеме "Главреда".