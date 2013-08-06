Названы две версии смертельной аварии на "Стироле"

Прокурор Горловки Олег Колесник назвал две возможные версии причин аварии на химзаводе "Стирол". По его словам, это могли быть технологические причины либо человеческий фактор.

"Причины (аварии - ред.) чисто технологичные, или человеческий фактор, то есть, нарушение со стороны работников "Стирола", - цитирует прокурора УНИАН.

По словам Колесника, "будет проведена техническая экспертиза, будет специальное расследование проведено контролирующими органами и по результатам будет известно", почему произошло ЧП.

"Авария связана с технологичным разрывом аммиачного трубопровода, и сейчас рано еще делать выводы", - также подчеркнул прокурор.

На вопрос журналистов, могло ли устаревшее оборудование стать причиной аварии, он ответил: "Сейчас тяжело об этом говорить. Я не знаю, какого года выпуска это оборудование, поэтому все по результатам исследования".

Напомним, в результате аварии на заводе "Стирол" в Горловке погибли 5 человек, пострадал, по данным ГСЧС в Донецкой области, 21 человек.

На химпредприятии произошел выброс аммиака. Чрезвычайная ситуация привела к небольшой панике в городе, позже санэпидемслужба взяла забор воздуха и заявила, что опасного содержимого превышающего нормы, в воздухе не обнаружено.

Подробности и видео с места аварии смотрите в спецтеме "Главреда".