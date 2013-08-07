Авария на "Стироле": врачи рассказали о состоянии пострадавших

Горловские СМИ назвали имя одного из погибших в аварии на заводе "Стирол" и рассказали о состоянии пострадавших во время ЧП.

Как сообщает Gorlovka.info, стало известно имя самого молодого из погибших. Это, по данным издания, 26-летний Александр Китнанов, который работал на заводе монтажником. Мужчина был госпитализирован в горловскую больницу №2, но его жизнь врачам спасти не удалось. Имена других четырех других жертв аварии пока не называются.

Кроме того, издание со ссылкой на врача Горловской станции "скорой" медпомощи рассказало, что среди 20 рабочих, госпитализированных в больницы города (напомним, по данным ГСЧС в Донецкой обл., пострадал 21 человек), многие находятся в очень тяжелом состоянии. Потерпевшие получили ожоги гортани, легких и глаз.



"Это очень серьезные ожоги, они могут остаться инвалидами на всю жизнь. По моим данным, семь человек в очень тяжелом состоянии, у них ингаляционные отравления парами аммиака, ожоги рта и гортани, отеки легких. Уже несколько человек перевезли на операцию в Донецк", - сказала медик.

В то же время, председатель правления концерна "Стирол" Сергей Павлючук рассказал, что в момент разгерметизации трубопровода была установлена максимально допустимая концентрация аммиака в воздухе: 20 мг/м3.

Он акцентировал внимание на том, что все работники, которые находились в цеху, работали в специальных средствах защиты, у каждого был противогаз марки КД (предназначенный для защиты от аммиака, сероводорода и соединений аммиака). Однако Павлючук допустил, что не все смогли успеть подключиться к противогазу.

Напомним, по данным ГСЧС, в аварии на заводе "Стирол" погибли пять человек пострадал 21. Вместе с тем, в Донецкой облгосадминистрации рассказали о 20 пострадавших.

Видео с места аварии и ее подробности смотрите в спецтеме "Главреда".