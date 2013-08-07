В Горловке назвали имена погибших в аварии на "Стироле"

Стали известны имена погибших в аварии на заводе "Стирол" в Горловке.

Об этом сообщает Gorlovka.ua.

Все погибшие – мужчины: бригадир-монтажник, трое монтажников и электро-газосварщик.

1. Горбунов Виктор, 43 года, бригадир-монтажник

2. Китнанов Александр, 26 лет, монтажник

3. Олейник Вячеслав, 35 лет, монтажник

4. Степанский Николай, 47 лет, электрогазосварщик

5. Мукринский Роман, 29 лет, монтажник

Напомним, ранее глава правления "Концерна "Стирол" Сергей Павлючук заверил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будет оказана финансовая помощь.

Тем временем, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на утро 7 августа число пострадавших от аварии снова возросло – до 22 человек, все они госпитализированы.

Также напомним, что на месте аварии работает специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Юрий Бойко.

Ранее городской прокурор Горловки Олег Колесник заявил, что предварительными версиями аварии являются человеческий и техногенный фактор – другими словами, виноват либо человек (которому может грозить до восьми лет тюрьмы), либо дефекты трубы.

После этой трагедии было открыто уголовное производство по статье 272 Уголовного кодекса – "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве".

Контроль за ситуацией в Горловке находится на личном контроле Президента Украины.

Видео с места аварии и ее подробности смотрите в спецтеме "Главреда".