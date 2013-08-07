Авария на "Стироле": "смертельная" труба была в два раза тоньше нормы

Толщина стенок аммиакопровода завода "Стирол", на котором произошел выброс газа, в результате чего погибли пять человек, визуально оказалась вдвое меньше норм, предусмотренных паспортной документацией.

Об этом после посещения предприятия заявил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, сообщает "Остров".

"Прорвало аммиакопровод длиной 2 км. Причем с двух сторон он был без доступа (аммиака – ред.), винты были закрыты. Мы, члены комиссии, поднимались на эстакаду к месту, где произошел прорыв - это 10 на 10, такая дыра в трубе. Мы видели, что, если по паспорту эта труба должна быть толщиной 5 мм, то чисто визуально она меньше 2-3 мм", - отметил он.

Проскуряков пообещал, что вопрос о состоянии трубы будет обязательно рассмотрен на заседании правительственной комиссии, которая выясняет причины аварии на "Стироле".

Напомним, в результате утечки аммиака во вторник, 6 августа, на химзаводе "Стирол" в Горловке погибли 5 человек, пострадали, по последним данным, 22.

Подробности, версии и видео с места аварии смотрите в спецтеме "Главреда".